Haßloch – Geschwindigkeitskontrollen



Haßloch/Metropolregion Rhein-Neckar – An gleich drei Stellen überwachte die Polizei Haßloch am Dienstagvormittag (4. Nov., zw. 9 und 13 Uhr) die Geschwindigkeit mit einem Lasermessgerät.

In der Rennbahnstraße waren in Richtung Lindenstraße sechs Fahrzeuge bei erlaubten 30km/h zu schnell. Mit 41 km/h erreichte die Fahrerin eines Subaru die höchste gemessene Geschwindigkeit. Bedeutet ein Bußgeld von 50,- Euro. 13 Beanstandungen zählte die Polizei in der Kirchgasse in Fahrtrichtung Rennbahnstraße. Wegen einer Überschreitung von 19 km/h, bekam hier ein Fahrer ein Ticket von 70,- Euro. Weil ein 36 Jahre alter Radfahrer sein Mobiltelefon in der Kirchgasse benutzte als er mit dem Fahrrad an der Kontrollstelle vorbeifuhr, erhielt er ein Bußgeld von 55,- Euro. Auf der Westrandstraße sind 50 km/h erlaubt. Ein 18-Jähriger, der erst seit gut zwei Monaten den Führerschein hat, erwartet ein Bußgeld von 100,- Euro und einem Punkt in Flensburg, weil er in Richtung Gewerbegebiet mit 72 km/h gemessen wurde.

Hier waren insgesamt sechs Fahrzeuge zu schnell. In einem weiteren Fall prüft die Polizei wegen missbräuchlicher Verwendung eines roten Händlerkennzeichens den Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz. Die Polizei Haßloch kündigte weitere Geschwindigkeitskontrollen an.

Quelle: Polizeidirektion/Neustadt Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 4. November 2025, 21:20