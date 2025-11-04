Grünstadt – Frontalzusammenstoß auf der L453 – Eine Person schwer verletzt

Grünstadt / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Montag (03.11.2025) gegen 06:50 Uhr wurde eine Person schwer und eine leicht verletzt.

Ein 26 Jahre alter Mann befuhr die L 453 aus Richtung Obersülzen kommend in Richtung Grünstadt und geriet etwa auf Höhe der Einmündung des Zubringers zur B 271 aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dabei stieß er mit dem Pkw einer 36 Jahre alten Frau zusammen, die von Grünstadt kommend in Richtung Obersülzen fuhr.

Der 26-Jährige wurde bei der Kollision leicht, die 36-Jährige schwer verletzt. Beide Fahrzeuge waren infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zuletzt aktualisiert am 4. November 2025, 09:28