Germersheim – Grünabfallsammelplatz in Westheim am 18. November geschlossen

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund der Eichung der Fahrzeugwaagen für den neuen Wertstoffhof bleibt der Grünabfallsammelplatz in Westheim (zwischen Bellheim und Westheim gelegen) am Dienstag, 18. November ganztägig geschlossen. Während der Arbeiten ist eine Zufahrt zum Sammelplatz leider nicht möglich.

Bürgerinnen und Bürger können ihren Grünabfall während der Schließzeit alternativ an den Häckselplätzen der Gemeinden im Landkreis Germersheim und dem Wertstoffhof Berg (zwischen Neulauterburg und Scheibenhardt) abgeben.

Quelle: KV Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 4. November 2025, 23:10