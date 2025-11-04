Frankenthal – Junge Juristinnen und Juristen beginnen ihren Referendardienst bei dem Landgericht Frankenthal

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Vizepräsident des Landgerichts Bernd Schwenninger und Richter am Landgericht Marcel Herbig begrüßten die jungen Juristinnen und Juristen in ihrem Haus, beglückwünschten sie zur bestandenen ersten juristischen Prüfung nach Abschluss des Studiums und wünschten ihnen viel Erfolg bei dem nun beginnenden zweijährigen Referendariat. In dieser Zeit sollen die jungen Nachwuchskräfte auf die praktische Arbeit in den klassischen juristischen Berufen bei Gericht und Staatsanwaltschaft sowie als Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte und Verwaltungsjuristinnen bzw. Verwaltungsjuristen vorbereitet werden. Sie durchlaufen dazu mehrere Stationen. Ergänzt wird die praktische Ausbildung durch wöchentlich stattfindende Arbeitsgemeinschaften.

Das Referendariat schließt mit dem Zweiten Juristischen Staatsexamen ab.

Quelle Landgericht Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 4. November 2025, 18:39