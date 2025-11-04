Edenkoben – Schulwegkontrolle



Edenkoben/Metropolregion Rhein-Neckar – Bei einer Schulwegkontrolle am heutigen Morgen (04.11.2025, 8 Uhr) in der Weinstraße wurde eine 45 Jahre alte Autofahrerin gebührenpflichtig verwarnt, weil sie ihren 7 Jahre alten Sohn mit dem PKW zur Schule brachte und dieser nicht ordnungsgemäß angegurtet war.

In dem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass es wegen Elterntaxis oftmals zu Autokolonnen, riskanten Wendemanövern und Parken in zweiter Reihe oder an Bushaltestellen kommt und dies zu einem Verkehrschaos unmittelbar vor den Schulen führt. Auch wenn es die Eltern gut mit Ihren Kindern meinen, gefährden sie oftmals andere Verkehrsteilnehmer und unter Umständen sogar die eigenen Kinder. Daher sollten Kinder den Schulweg zu Fuß antreten.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 4. November 2025, 16:49