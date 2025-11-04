Bammental – Lkw bleibt in Bahnunterführung stecken – erhebliche Behinderungen

Bammental / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Verkehrsunfall sorgte am Dienstagnachmittag in Bammental für erhebliche Behinderungen im Straßenverkehr. Gegen 14:30 Uhr blieb ein Lastwagen in der Unterführung der Bahnstrecke auf der Hauptstraße in Richtung Mauer stecken.

Nach Angaben der Polizei war der 7,5-Tonnen-Lkw offenbar zu hoch für die Durchfahrtshöhe der Unterführung. Beim Versuch, diese zu passieren, kollidierte der Aufbau des Fahrzeugs mit der Decke der Brücke. Durch den Aufprall verkeilte sich der Lkw im Tunnelbereich und blockierte die Fahrbahn.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Fahrer blieb unverletzt, stand jedoch sichtlich unter Schock. Die Bergung des Fahrzeugs gestaltete sich laut Polizei aufwendig, da sich der Lastwagen festgefahren hatte.

Während der Unfallaufnahme kam es sowohl auf der Hauptstraße als auch auf der Bahnstrecke oberhalb der Unterführung zu Beeinträchtigungen. Der Verkehr musste umgeleitet werden.

Die Polizei sicherte die Unfallstelle und nahm die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte eine Fehleinschätzung der Fahrzeughöhe zu dem Vorfall geführt haben.

Quelle: MRN-News / nach Informationen des Polizeipräsidiums Mannheim (ots)

Zuletzt aktualisiert am 4. November 2025, 17:09