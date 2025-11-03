Worms – Crime Night 2025 – Sei dabei und werde zum Ermittler bzw. Ermittlerin für einen Abend

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Eine Nacht, landesweit. Am 14.11.2025 ist es wieder so weit, auch in Worms findet die Crime Night statt.

Werde Teil des Teams und tauche ein in die Welt der Polizei!

An diesem besonderen Abend bekommst Du einen spannenden Einblick in den abwechslungsreichen Berufsalltag der Wormser Polizei.

Schlüpfe selbst für einen Tag in die Rolle der Kriminalpolizei und löse knifflige Fälle. Spannung und Nervenkitzel garantiert – sei dabei und entdecke Dein kriminalistisches Talent!

Teilnahme ab Klassenstufe 9.

Dauer 16:00 bis ca. 21:00 Uhr, nach vorheriger Anmeldung. Ort: Polizeidirektion Worms, Hagenstraße 5.

Anmeldungen bitte per Mail bis zum 09.11.2025 an: KIWorms.Einstellungsberatung@polizei.rlp.de“

Quelle:

Polizeidirektion Worms

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 14:41