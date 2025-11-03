Wiesloch – Traditionelle „Hockete“ bei der Kolpingsfamilie mit Wein und Fisch

Wiesloch / Metropolregion Rhein-Neckar – Kolpingsfamilie und katholischer Kirchenchor genossen Fisch und Wein.

Die „Hockete“ hat traditionell einen festen Platz im Programm der Kolpingsfamilie Wiesloch. Dem Vorsitzenden Helmut Riegel war es eine Freude, die zahlreichen Teilnehmer willkommen zu heißen. Vor der eigentlichen „Hockete“, vor dem Sich-Setzen also stand noch ein appetitanregender Rundgang vom Adenauerplatz zum Schillerpark der Weinstadt an. Danach genossen im Gemeindehaus St. Laurentius zahlreiche Kolpingbrüder und -schwestern und Mitglieder des katholischen Kirchenchors auch dieses Jahr leckere Fischbrötchen, guten Wein und ansprechende Unterhaltungen.

Bild: Kolpingsfamilie- und Kirchenchor-Mitglieder feierten bei der „Hockete“ im Gemeindehaus St. Laurentius Wiesloch (Foto: Ursula Lahn)

Quelle: Kolpingsfamilie Wiesloch

