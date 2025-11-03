Walldorf – 20 Kompletträder von Autohausgelände entwendet – Zeugenaufruf

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) In der Zeit von Donnerstag, 17 Uhr, bis Freitag, 16 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft insgesamt 20 Räder vom Gelände eines Autohauses in der Altrottstraße. Wie genau sich die Täter Zutritt zum Gelände verschafft haben, ist bislang Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Aufgrund der Menge des Diebesguts ist davon auszugehen, dass die Reifen mithilfe eines Fahrzeugs abtransportiert worden sind. Der Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 15:22