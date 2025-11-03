Vorderpfalz – Jetzt auch bei EDEKA, Netto und Marktkauf automatisch PAYBACK Punkte sammeln

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach dem erfolgreichen Start der PAYBACK Kooperation mit regionalen Partnern geht die Sparkasse Vorderpfalz einen Schritt weiter: Ab sofort können Kundinnen und Kunden auch beim Einkauf bei EDEKA, Netto Marken-Discount und Marktkauf PAYBACK Punkte sammeln – direkt beim Bezahlen mit der Sparkassen-Card (Debitkarte), ganz ohne zusätzliche Karte. Weitere große Partner werden folgen.

„Wer heute unterwegs ist, will nicht an drei Karten und fünf Apps denken müssen. Unser Ziel ist es, die Dinge einfacher zu machen, auch an der Supermarktkasse. Punkte sammeln ganz automatisch beim Bezahlen: Das ist ein Service, der einfach nebenbei funktioniert – und genau deshalb ankommt“, sagt Oliver Kolb, Vorstandsmitglied der Sparkasse Vorderpfalz.

Voraussetzung für das automatische Punktesammeln ist die Verknüpfung der Sparkassen-Card mit dem PAYBACK Konto, ganz einfach im Online-Banking oder in der Sparkassen-App. Danach werden bei jeder Kartenzahlung bei teilnehmenden Partnern automatisch PAYBACK Punkte gutgeschrieben. Der Punktestand ist ebenfalls digital einsehbar.

PAYBACK zählt über 35 Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland, die Sparkassen sind mit über 36 Millionen Privatgirokonten die größte Finanzgruppe Europas. Die Sparkassen-Card kommt jährlich bei mehr als 4,2 Milliarden Transaktionen zum Einsatz, das entspricht 54 Prozent aller Girocard-Zahlungen bundesweit.

So funktioniert’s:

Sparkassen-Card im Online-Banking oder in der App mit dem PAYBACK Konto verknüpfen

Beim Bezahlen mit der Sparkassen-Card automatisch Punkte sammeln, ohne zusätzliche Karte

Punktestand direkt im Online-Banking oder in der App einsehen

Weitere Informationen zur PAYBACK Kooperation und zu regionalen Partnern gibt es unter: www.sparkasse-vorderpfalz.de/payback

Bild: © S-Com/DSGV

Quelle: Sparkasse Vorderpfalz

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 11:19