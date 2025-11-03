Viernheim – Stadtverwaltung am Kerwemontag ab 12 Uhr geschlossen

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Diensträume der Stadtverwaltung sind am Kerwemontag, dem 10. November, ab 12 Uhr geschlossen. Dies gilt auch für das Büro der Gleichstellungsbeauftragten sowie die Außenstellen Bürgerbüro, Stadtbibliothek, Museum, Brundtlandbüro, Wirtschaftsförderung, Stadtbetrieb inklusive Friedhofsverwaltung sowie für die Geschäftsstellen der Volkshochschule und Musikschule.

Darauf macht die städtische Presse- und Informationsstelle aufmerksam und bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Beachtung und Verständnis.

Quelle: Stadt Viernheim

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 10:17