Viernheim – Rhein-Neckar-Zentrum – Zufahrt am 5. November morgens vorübergehend gesperrt

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Mittwoch, 5. November, muss der Bahnübergang an der Robert-Schumann-Straße/Mannheimer Straße am Rhein-Neckar-Zentrum in der Zeit von 6 bis voraussichtlich 10 Uhr voll gesperrt werden. Grund hierfür ist der Austausch eines defekten Schrankenmotors.

Während der Sperrzeit ist eine Zufahrt von der Mannheimer Straße zum bzw. eine Ausfahrt vom Rhein-Neckar-Zentrum (RNZ) nicht möglich. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) hat die Maßnahme in enger Abstimmung mit der Stadt Viernheim und dem Centermanagement des Rhein-Neckar-Zentrums terminiert. Um die Einschränkungen für den Verkehr so gering wie möglich zu halten, wurde die Sperrung bewusst in die frühen Morgenstunden gelegt. Eine Vollsperrung ist während der Arbeiten jedoch unumgänglich.

Eine Umleitungsstrecke ist eingerichtet. Von Mannheim kommend in Richtung Rhein-Neckar-Zentrum erfolgt die Umleitung über Mannheimer Straße – Auf der Beune – Kreisverkehr Berliner Ring – Ladenburger Straße – Heidelberger Straße.

Die Ausfahrt aus dem Rhein-Neckar-Zentrum wird entsprechend rückläufig über die Heidelberger Straße geleitet.

Die Stadt Viernheim bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Beachtung und Verständnis für die vorübergehenden Einschränkungen.

Quelle: Stadt Viernheim

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 08:50