Südliche Weinstrasse – „Präsent im Leben“ – Kurs an der vhs Edenkoben will innere Stärke fördern

Südliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Volkshochschule Edenkoben, Außenstelle der Kreisvolkshochschule Südliche Weinstraße, bietet am Mittwoch, 12. November, von 18.30 bis 20 Uhr den Kurs „Präsent im Leben“ an. Der Abend richtet sich an alle, die im Alltag selbstbewusster auftreten, störende Gedankenmuster überwinden und bewusster im „Hier und Jetzt“ leben möchten.

Unter Leitung von Stefan Gabriel, Diplom-Sozialpädagoge und Coach DGfC, lernen die Teilnehmenden, was es heißt, präsent zu sein: Sie erkennen die Mechanismen von Ablenkung und entwickeln erste Schritte zur inneren Unabhängigkeit – um äußeren Situationen ihren eigenen Rahmen zu geben, statt sich von ihnen bestimmen zu lassen.

Die Veranstaltung findet im Erweiterungsbau des Gymnasiums Edenkoben, Weinstraße 134 statt. Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro.

Anmeldung und weitere Informationen telefonisch unter 06323 959-223, online unter www.vhs-suew.de oder per E-Mail an vhs@vg-edenkoben.de.

Quelle: KV SÜW

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 11:24