Südliche Weinstraße – Die Kreismusikschule lädt am 1. Advent zu Kerzenlichtkonzert ins Kreishaus ein

Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – Was wäre der Advent ohne Musik? Stimmungsvolle weihnachtliche Lieder, gespielt von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften der Kreismusikschule SÜW, dazu Plätzchen, Glühwein und Kinderpunsch im Kerzenschein: All das erwartet Interessierte am ersten Adventssonntag, 30. November, um 17 Uhr beim Kerzenlichtkonzert in der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, An der Kreuzmühle 2 in Landau.

„Freuen Sie sich auf wundervolle Stunden bei festlichen Klängen von Ensembles, Solistinnen und Solisten unserer Kreismusikschule, die die Vorfreude auf das bevorstehende Weihnachtsfest wecken“, wirbt Landrat Dietmar Seefeldt für das Konzert im Foyer des Kreishauses.

Der Eintritt ist frei. Unterstützt wird die Veranstaltung vom Förderverein der Kreismusikschule.

Bildunterschrift: Stimmungsvoll und zugleich lebhaft ging es im vergangenen Jahr beim Kerzenlichtkonzert der KMS zu. Archivfoto: KV SÜW

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstrasse

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 15:35