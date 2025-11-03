Speyer – Verkehrsunfall mit Flucht – Zeugen gesucht

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher kam es im Zeitraum vom 01.11.2025, circa 18:00 Uhr bis 02.11.2025, circa 10:00 Uhr, in der Kolbstraße in Speyer.

Hierbei wurde ein gelber PKW der Marke Volkswagen, welcher am Fahrbahnrand geparkt stand, an der Fahrerseite beschädigt.

Am Pkw entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Zeugen gesucht:

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unfallverursachenden PKW geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Quelle:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 08:24