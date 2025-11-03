Speyer – Großer Hörnerklang und feierliche Hubertusmesse im Dom am Samstag, 8. November 2025

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, 8. November 2025, lädt der Dom zu Speyer um 18:00 Uhr zur traditionellen Hubertusmesse ein. Die Feier zu Ehren des Heiligen Hubertus, Schutzpatron der Jäger, wird von Domdekan und Domkustos Dr. Christoph Maria Kohl zelebriert und musikalisch von der Jägervereinigung Ludwigshafen mitgestaltet. Die Messe verbindet Dank und Bitte an Gott als Schöpfer mit dem Anliegen, die Bewahrung der Natur in den Mittelpunkt zu stellen.

Ein besonderes musikalisches Erlebnis erwartet die Besucher bereits am Nachmittag: Von 15:30 bis 17:15 Uhr erklingt in der Kathedrale der „Große Hörnerklang“. Zwölf Jagdhornbläsergruppen mit rund 180 Aktiven aus drei Bundesländern präsentieren dort ihr vielseitiges Repertoire.

Die musikalische Gesamtleitung liegt in den Händen von Hornmeister Hans-Dieter Staub. Die Moderation übernehmen Dr. Carsten Jacobi und Bernward Scharding.

Die Hubertusmesse wird getragen vom Saulheimer Jägerchor unter der Leitung von Chordirektor Reinhard Baumgärtner sowie den Karlsruher Parforcehornbläsern „Markgraf von Baden“ unter der Leitung von Norbert Sebold. Die Gesamtorganisation verantwortet erneut Dr. Dr. Josef Friedrich Szelig.

Der Eintritt ist frei. Die Kollekte kommt dem Erhalt des Speyerer Doms zugute.

Quelle: Stellvertretender Vorsitzender der Kreisgruppe Ludwigshafen e.V.

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 23:20