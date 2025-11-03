Sinsheim – KLIMA Forum: Wasserstoff und Klimaschutz – eine kritische Auseinandersetzung am Sonntag, 9. November, 15–17 Uhr

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Wasserstoff (H₂) gilt als Schlüsseltechnologie für die Energiewende und den Weg zur Klimaneutralität. Doch welche Rolle kann er tatsächlich in einer nachhaltigen Energiezukunft spielen?

Im Rahmen des kostenfreien KLIMA Forums beleuchtet Dr. Maike Schmidt vom Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) am Sonntag, 9. November, von 15 bis 17 Uhr Chancen, Herausforderungen und Grenzen der Wasserstofftechnologie.

Das ZSW gehört zu den führenden Forschungsinstituten für erneuerbare Energien und Energiespeicher. Dr. Schmidt leitet dort das Fachgebiet Systemanalyse und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Integration erneuerbarer Energien und dem Einsatz von Wasserstoff in Energiesystemen.

Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich über aktuelle Entwicklungen und Perspektiven zu informieren.

Weitere Informationen unter: www.klima-arena.de/events

Quelle: KLIMASTIFTUNG FÜR BÜRGER Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 09:43