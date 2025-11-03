Sinsheim – Französischer Markt in der Allee vom 6. bis 8. November

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Vom 6. bis 8. November 2025 kommt der Französische Markt erneut nach Sinsheim in die Allee. Original französische Markthändler bieten während der drei Tage kulinarische Köstlichkeiten aus dem Land der Gourmets an.

Die Markthändler, die direkt aus Frankreich anreisen, um das ganze Jahr über französische Märkte in Deutschland zu präsentieren, bieten vielfältige Gaumenfreuden. Mit ihrem Charme und ihren Produkten verbreiten sie französisches Flair und wecken sicher bei vielen so manche Urlaubserinnerung.

Angesichts der exquisiten Leckereien können sich die Besucher wie Gott in Frankreich fühlen: Baguettes frisch aus dem Ofen, Eclairs, Mille-feuilles und andere Köstlichkeiten aus der französischen Backstube, eine große Vielfalt an Käse- und Wurst-Spezialitäten wie luftgetrocknetem Schinken und Eselsalami lassen neben Pasteten, Terrinen und provenzalischen Seifen, Oliven und provenzalischem Nougat den Einkauf zum Genusserlebnis werden. Die Händler reichen ihren Kunden vor dem Kauf auch gerne von fast allem eine Kostprobe.

Der Französische Markt hat an allen drei Tagen jeweils von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Bon appétit!

Quelle/Foto: Stadt Sinsheim

