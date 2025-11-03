Schifferstadt – Geothermie-Projekt „Rhein-Pfalz“ – Klimafreundliche Wärme für die Region – Einladung zur Bürgerinformationsveranstaltung

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Die geopfalz entwickelt gemeinsam mit ihren Gesellschaftern, Stadt Schifferstadt und Stadtwerke Speyer, das Tiefengeothermie-Projekt „Rhein-Pfalz“ für die Region um Speyer/Schifferstadt.

Ziel des Projekts ist es, eine klimaneutrale, verlässliche und preisstabile Wärmeversorgung als Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge aufzubauen und langfristig zu sichern.

Das Projekt befindet sich inzwischen in einer neuen Phase: Nach Abschluss der geologischen Untersuchungen und der Festlegung der Bohrziele wird derzeit die Genehmigungsphase vorbereitet.

Im Mittelpunkt steht die technische und organisatorische Vorbereitung der nächsten Schritte.

Die Informationsveranstaltung findet am Mittwoch, 12.11.2025, um 19:00 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr), im Paul-von-Denis-Schulzentrum, Neustückweg 12, 67105 Schifferstadt statt.

Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen, der Stadtwerke, der Bergbehörde und der geopfalz informieren über den aktuellen Stand des Projekts, die nächsten Arbeitsschritte und den Ablauf des Genehmigungsverfahrens.

Im Anschluss besteht Gelegenheit für Fragen und einen offenen Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Für Anfragen kann geopfalz direkt per E-Mail an info@geopfalz.de kontaktiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.geopfalz.de

Quelle: geopfalz GmbH & Co. KG / Stadtwerke Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 09:36