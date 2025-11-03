  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Schifferstadt – Engpasssuche für den Ernstfall – Sensibilisieren für mehr Sicherheit – Ordnungsbehörde initiiert Testfahrt und erhält Unterstützung der Feuerwehr

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – In zehn Minuten zum Einsatzort – das ist die vorgeschriebene Zeit, nach der die Feuerwehr am Ort eines Unglücks sein muss. Jeder Engpass und jedes Rangieren in den Schifferstadter Straßen kann zu Verzögerungen führen – im schlimmsten Fall entscheiden Sekunden über Leben und Tod. Eine Befahrung brachte Aufschlüsse über Engstellen.

Nach einer kurzen Besprechung starteten in der abendlichen Dunkelheit Vertreter der Feuerwehr und der Ordnungsbehörde der Stadtverwaltung zu einer Befahrung mit der Drehleiter, dem größten Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr. Knapp 10 Meter Länge misst es, der Korb der Leiter ragt zwei Meter über die Fahrerkabine hinaus. Ziel waren die kleinen Gassen und Straßen im eng bebauten Stadtgebiet, in dem parkende Fahrzeuge weitere Engstellen bilden.
Mit der notwendigen Mischung aus Präzision, Können und Gelassenheit lenkten die Mechanisten der Drehleiter das tonnenschwere Feuerwehrauto durch die schmalen Straßen. Oftmals sind es nur wenige Zentimeter zwischen Autospiegel und Feuerwehrauto – dank händischem Einweisen und Vertrauen in die Kollegen bleibt alles heil. Viele Engstellen sind bekannt, sei es in Einmündungsbereichen, an Kreuzungen oder in Kurvenbereichen. Ebenso werden die „Problemstellen“ überprüft, die im vergangenen Jahr aufgefallen sind.

„Heute werden keine Strafzettel verteilt, viel wichtiger ist es, die Anwohner und Bürger zu sensibilisieren und ein Bewusstsein zu schaffen. Wenn kein Durchkommen möglich ist, sprechen wir die Anwohner bzw. Fahrzeughalter gezielt an. Im offenen Gespräch schaffen wir Verständnis und Einsicht“, erklärt Wehrleiter Jörg Strubel.
Ordnungswidrig abgestellte Autos, aber auch Häuser und sogar ein Verkehrsschild können die Durchfahrt erschweren oder verhindern. „Jede Stelle, an der es Schwierigkeiten gibt, hilft uns herauszufinden, wie wir bestimmte Straßen anfahren können“, so Strubel.

In den nächsten Wochen sollen in den festgestellten Engstellen notwendige Haltverbote aufgestellt und Straßenschilder versetzt werden, um (im Ernstfall) ein Durchkommen für Einsatzfahrzeuge und größere Fahrzeuge im Allgemeinen, wie z.B. die Müllabfuhr, zu erleichtern.

Diese Befahrung wurde bereits zum dritten Mal durchgeführt.

Text und Bild: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 11:53

