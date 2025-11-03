Rhein-Pfalz-Kreis – Baustellenbesuch beim Projekt „Tagwerk und Wohnen“: Innovatives Wohnkonzept für Fördergruppen in Hochdorf-Assenheim

Hochdorf-Assenheim / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Es ist ein starkes Zeichen für den inklusiven Wohnungsbau: Aktuell entsteht in der Ludwigshafener Straße 16 in Hochdorf-Assenheim der Neubau für das Projekt „Tagwerk und Wohnen“ des Kreiswohnungsverbands (KWV) Rhein-Pfalz. Die Einrichtung wird eine Tagesförderstätte sowie zwei Wohngruppen für Bewohner mit einem hohen Unterstützungsbedarf beinhalten.

Bei einer Baustellenbesichtigung am Montag, 27. Oktober, haben Landrat und KWV-Vorstand Clemens Körner und KWV-Geschäftsführer Volker Spindler zusammen mit Sozialministerin Dörte Schall und Vertretern des Finanzministeriums sowie der Investitions- und Strukturbank (ISB) das ambitionierte Projekt vorgestellt. Als künftige Betreiber der Einrichtung informierten zudem Vertreter der Lebenshilfe Ludwigshafen und des Ökumenischen Gemeinschaftswerks Pfalz über die geplante

Einrichtung.



Seit Jahren setzt sich Landrat Körner für das Vorhaben ein und freut sich nun, dass es so gut voranschreitet. „Dieses Projekt ist für mich eine Herzensangelegenheit“, betonte der Landrat. „Der Rhein-Pfalz-Kreis ist immer bestrebt, Menschen mit Beeinträchtigungen ein selbstbestimmtes Leben und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Mit ,Tagwerk und Wohnen‘ schaffen wir einen weiteren Baustein, um dieses Ziel zu erreichen.“

Auf insgesamt rund 600 Quadratmetern sind im Erdgeschoss ein Bereich für Tagesaktivitäten sowie im ersten und zweiten Obergeschoss jeweils eine Wohngruppe für vier Bewohner vorgesehen. Die Einrichtung soll im Frühjahr 2027 in Betrieb gehen. Die Baukosten sind mit rund 2.750.000 Euro veranschlagt. Das richtungsweisende Konzept wird vom Land Rheinland-Pfalz mit einem zinsvergünstigen Darlehen von 1.364.000 Euro und einem Tilgungszuschuss in Höhe von 566.000

EUR gefördert beziehungsweise unterstützt.

„Das Projekt ,Tagwerk und Wohnen‘ war von Beginn an dafür ausgelegt, passende Wohnstrukturen im Gemeinwesen – auch für Menschen mit höherem Teilhabebedarf – an eine Tagesstruktur zu koppeln, ohne lange Wege zu haben. Mit diesem Neubau wird uns das nun gelingen. Gemeinsam leben, wachsen und Teil der Nachbarschaft sein – hier schaffen wir Raum für Vielfalt, Teilhabe und Selbstbestimmung“, betonte Sozialministerin Dörte Schall.

„Der Neubau des Kreiswohnungsverbands Rhein-Pfalz zeigt eindrücklich, wie vielfältig die Projekte sind, die durch die soziale Wohnraumförderung in Rheinland-Pfalz gefördert werden. Es freut mich, dass mithilfe des ISB-Darlehens in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro und Tilgungszuschüssen in Höhe von rund 0,6 Millionen Euro zwei Gemeinschaftswohnungen für betreute Wohngruppen in Hochdorf-Assenheim entstehen, in denen Menschen mit Unterstützungsbedarf leben werden. Darüber hinaus werden an dem Standort zusätzlich 24 geförderte Wohneinheiten errichtet. Ein Vorzeigebeispiel, das Bezahlbarkeit mit sozialer Teilhabe vereint und den Menschen ein möglichst selbstbestimmtes Leben erlaubt“, erklärte Finanz- und Bauministerin Doris Ahnen.

Als Förderbank des Landes finanziert und begleitet die ISB soziale Wohnungsbauprojekte:„Barrierefreier und bezahlbarer Wohnraum ist ein zentrales Element sozialer Daseinsvorsorge. Mit der Förderung in Hochdorf-Assenheim setzen wir ein klares Zeichen für Inklusion und für eine Gesellschaft, in der jeder Mensch selbstbestimmt leben kann“, sagte Folker Gratz, Leiter der ISB-Kundenbetreuung.

Hans Christoph Ketelhut (Geschäftsführer Lebenshilfe Ludwigshafen für Menschen mit geistiger Behinderung e.V.) erklärte: „Wir möchten Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf ein Leben in der Mitte der Gesellschaft ermöglichen – in normalen Wohnungen, mit festen Bezugspersonen und kurzen Wegen. „Tagwerk und Wohnen“ steht für ein Konzept, das individuelle Unterstützung mit sozialer Teilhabe verbindet. Das ist ein Gewinn für die Bewohner, für das Miteinander im Quartier und die Lebenshilfe Ludwigshafen.“

Bettina Rivera (Ökumenisches Gemeinschaftswerk Pfalz GmbH, Geschäftsbereichsleiterin Teilhabe im Arbeitsleben) ergänzte: „Wir freuen uns, dass das langjährig geplante Projekt ,Tagwerk und Wohnen‘ nun an Fahrt gewinnt: Ein innovatives, sozialräumliches Angebot, das durch kleine Einheiten und ein hohes Maß an Eingebundenheit in örtliche Strukturen Inklusion und Teilhabe für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf erhöht.“

Im Anschluss erkundeten die Teilnehmenden ein weiteres, angrenzendes Bauprojekt des KWV: Direkt neben der künftigen Einrichtung „Tagwerk und Wohnen“ entstehen derzeit 24 Wohneinheiten in der Ludwigshafener Straße 12 und 14, von denen 18 barrierefrei zugänglich sein werden. Diese ebenfalls vom Land geförderten Wohnungen sind 25 Jahre lang für Haushalte mit geringem Einkommen gebunden.

Auf den Fotos sind zu sehen (von links): KWV-Geschäftsführer Volker Spindler, Sozialministerin Dörte Schall, Landrat und KWV-Vorstand Clemens Körner sowie Stefan Veth, Bürgermeister VG Dannstadt-Schauernheim. Fotos: Rhein-Pfalz-Kreis.

Quelle Kreisveerwaltung Rhein-Pfalz-Kreis

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 11:47