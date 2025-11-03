Ravenstein – Betrunkener Transporterfahrer verunfallt – Zwei Personen schwerverletzt – 15.000 € Schaden

Ravenstein / Metropolregion Rhein-Neckar – Am frühen Donnerstagabend kam ein Transporter bei Ravenstein von der Fahrbahn ab und verunfallte. Gegen 17:30 Uhr befuhr der 24-Jährige mit seinem
IVECO-Transporter die Kreisstraße 3960 von Marlach kommend in Richtung Erlenbach. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich beim Zusammenstoß mit der Leitplanke. Anschließend blieb der Transporter auf dessen rechter Fahrzeugseite liegen. Die beiden Insassen zogen sich hierbei schwere Verletzungen zu und wurden zügig in eine Klinik gebracht.
Ein später durchgeführter Alkoholtest führte zu der Erkenntnis, dass der Fahrer zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Schaden am Fahrzeug wird auf circa 15.000 Euro geschätzt.
Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn
