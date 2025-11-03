Obrigheim – Raser prallt gegen Baum – Vier jugendliche Mitfahrer teilweise schwerverletzt – Totalschaden von 50.000 €

Obrigheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam bei Obrigheim ein fast voll besetztes Fahrzeug auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und verunfallte. Gegen 0:15 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem VW die Straße „Kraichgaublick“ in Fahrtrichtung der Kreisstraße 3939. Am Ende einer Linkskurve kam der Verursacher wohl aufgrund seiner weder an die Geschwindigkeitsbegrenzung, noch an die Witterungs- und Straßenverhältnisse angepassten Geschwindigkeit ins Schleudern.

Er rutschte mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn und kollidierte mit einem nebenstehenden Baum, welcher durch den Zusammenprall entwurzelt wurde und abbrach. Weiter schleuderte das Fahrzeug durch den Zaun eines Solarparks und kam letztlich wieder auf der Fahrbahn zum Stehen. Die zugelassene Höchstgeschwindigkeit bei optimalen Bedingungen war auf 50km/h begrenzt. Der

Fahrer gab nach erfolgter Belehrung an, circa 100km/h gefahren zu sein. Drei der vier zum Teil noch jugendlichen Mitfahrer wurden teils schwer verletzt und umgehend in Kliniken gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

