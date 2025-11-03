Neustadt – Viele technische Mängel bei integrativer Kontrollstelle festgestellt

Neustadt/Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am heutigen Morgen und Vormittag führte die Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße, mit Unterstützung weiterer Kräfte der Polizeidirektion, integrative Verkehrskontrollen durch.

Einen Großteil der kontrollierten Fahrzeuge stellten hierbei Kleintransporter und Lastkraftwagen bis 7,5 t dar.

Neben vielen Beanstandungen an Fahrzeugen aufgrund technischer Mängel, wurde die illegale Einreise, bzw. der illegale Aufenthalt einer kontrollierten Person festgestellt.

Des weiteren wurde ein Ermittlungsverfahren gegen einen LKW-Fahrer eingeleitet, bei welchem der Verdacht aufkam unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen.

Quelle:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 15:21