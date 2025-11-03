  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

03.11.2025, 13:38 Uhr

Neuhofen – Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall im Kreisverkehr verletzt

Neuhofen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Mittwochmittag (29.10.25) gegen 14:00 Uhr ereignete sich im Kreisverkehr in der Woogstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Pedelec-Fahrer. Ein 76-Jähriger fuhr mit seinem PKW in den Kreisverkehr ein und übersah hierbei den 62-jährigen Pedelec-Fahrer. In Folge des Zusammenstoßes stürzte dieser zu Boden und klagte über Schmerzen im Bauchbereich. Zur weiteren Untersuchung wurde er durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Quelle:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 13:39

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Ludwigshafen – Mehrere Kellerabteile in der Kanalstraße aufgebrochen – Zeugen gesucht

    • Ludwigshafen – Mehrere Kellerabteile in der Kanalstraße aufgebrochen – Zeugen gesucht
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Im Zeitraum zwischen Samstag, 01.11.2025, 18 Uhr, und Sonntag, 02.11.2025, 13:08 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Kanalstraße (nahe Bürgermeister-Grünzweig-Straße). Dort brachen sie mehrere Kellerabteile auf und entwendeten überwiegend Werkzeuge. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Mit Risiken und Nebenwirkungen – Unser Gesundheitssystem im Fokus – Diskussion zur Zukunft des Gesundheitssystems

    • Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Das deutsche Gesundheitswesen gilt im internationalen Vergleich nach wie vor als leistungsfähig – doch es steht vor tiefgreifenden Herausforderungen. Der demografische Wandel, Engpässe in der ambulanten Versorgung, strukturelle Veränderungen im Kliniksektor, die Situation in der Pflege sowie Fragen der Finanzierung stellen Politik, Wissenschaft und Praxis gleichermaßen vor große Aufgaben. INSERAT ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Internationale Tanzgastspiel Gala: Solo-Tanz-Theater-Festival am 16. November in der HebelHalle

    • Heidelberg – Internationale Tanzgastspiel Gala: Solo-Tanz-Theater-Festival am 16. November in der HebelHalle
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Das UnterwegsTheater Heidelberg präsentiert die Gala der Preisträger*innen des 29. internationalen Solo-Tanz-Theater Festivals Stuttgart 2025 INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Mit den Preisträger*innen des renommierten Wettbewerbs kommen Überraschungen, Entdeckungen und vor allem ein spannender Einblick in die aktuellen Entwicklungen des zeitgenössischen Tanzes am 16. November 2025, 20 Uhr in die HebelHalle. Wie ... Mehr lesen»

      • Lampertheim – Tötungsdelikt – 2. NACHTRAG – Fahndungserfolg nach Leichenfund – Tatverdächtiger jetzt in U-Haft

    • Lampertheim – Tötungsdelikt – 2. NACHTRAG – Fahndungserfolg nach Leichenfund – Tatverdächtiger jetzt in U-Haft
      Lampertheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) – Nachdem am 27. Oktober 2025 in einer Wohnung in der Friedrichstraße ein 36 Jahre alter Mann tot aufgefunden wurde und sich im Zuge der Ermittlungen der Verdacht eines Tötungsdelikts erhärtete (wir haben berichtet), können Staatsanwaltschaft und die eigens für die Aufklärung der Tat vom Polizeipräsidium Südhessen eingerichtete Mordkommission ... Mehr lesen»

      • Landau – Unfall unter Alkoholeinfluss – Auto landet im Graben

    • Landau – Unfall unter Alkoholeinfluss – Auto landet im Graben
      Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am 02.11.2025 gegen 14:20 Uhr kam es an der Anschlussstelle Landau-Süd, Auffahrt in Richtung Karlsruhe, zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger PKW-Fahrer aus der Südpfalz kam im Auffahrtsbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Bankett zum Stehen. Dabei entstanden Schäden am Fahrzeug, am Bankett sowie an einem ... Mehr lesen»

      • Worms – „Worms Stück für Stück“ – Die Krone der Toten im Museum Andreasstift

    • Worms – „Worms Stück für Stück“ – Die Krone der Toten im Museum Andreasstift
      Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – Ob keltisch oder christlich, es heißt, an Halloween seien die Toten in Bewegung… Doch wie kann man sich vor bösen Geistern schützen? INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Totenkronen werfen so einige Rätsel auf. Sie gehören nicht zu den Herrschafts-Insignien oder Würdezeichen und doch waren sie vor allem im deutschsprachigen Raum vom 16. ... Mehr lesen»

      • Landau – 1.000. KIPKI-Förderung: Energetische Sanierung in Queichheim setzt Zeichen für praktischen Klimaschutz

    • Landau – 1.000. KIPKI-Förderung: Energetische Sanierung in Queichheim setzt Zeichen für praktischen Klimaschutz
      Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Kein Heizöl mehr, dafür mehr Komfort und Klimaschutz: Familie Stutz-Hasselbach macht ihr Haus in Queichheim fit für die Zukunft. Der sparsame Umgang mit Heizenergie ist nicht nur gut fürs Klima, sondern lohnt sich auch finanziell. Ein gut gedämmtes Haus senkt den Energieverbrauch, spart Kosten und schont die Umwelt. Durch eine ... Mehr lesen»

      • Kreis Bergstrasse – Wirtschaftsförderung besucht Bestattungshaus Überwald

    • Kreis Bergstrasse – Wirtschaftsförderung besucht Bestattungshaus Überwald
      Kreis Bergstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Landrat Christian Engelhardt, Sebastian Schröder, Geschäftsführer der Zukunftsoffensive Überwald GmbH (ZKÜ), und die Wirtschaftsförderung Bergstraße waren Gast beim Preisträger im Gründungswettbewerb der Gründungsoffensive Bergstraße 2024. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Mit dem Gründungswettbewerb im Rahmen der Gründungsoffensive Bergstraße bietet die Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) den Teilnehmenden jedes Jahr aufs Neue die ... Mehr lesen»

      • Schifferstadt – Engpasssuche für den Ernstfall – Sensibilisieren für mehr Sicherheit – Ordnungsbehörde initiiert Testfahrt und erhält Unterstützung der Feuerwehr

    • Schifferstadt – Engpasssuche für den Ernstfall – Sensibilisieren für mehr Sicherheit – Ordnungsbehörde initiiert Testfahrt und erhält Unterstützung der Feuerwehr
      Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – In zehn Minuten zum Einsatzort – das ist die vorgeschriebene Zeit, nach der die Feuerwehr am Ort eines Unglücks sein muss. Jeder Engpass und jedes Rangieren in den Schifferstadter Straßen kann zu Verzögerungen führen – im schlimmsten Fall entscheiden Sekunden über Leben und Tod. Eine Befahrung brachte Aufschlüsse über Engstellen. ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – 40-Jähriger von mehreren unbekannten Personen angegriffen und verletzt

    • Heidelberg – 40-Jähriger von mehreren unbekannten Personen angegriffen und verletzt
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00:10 Uhr war ein 40-jähriger Mann mit seinem Fahrrad in der Hardstraße, Ecke Franzosengewann unterwegs. Dabei lief er an einer etwa 10-20-köpfigen Personengruppe vorbei. Hiernach soll es aus bislang unbekannten Gründen vermutlich zu einem Konflikt zwischen dem Mann und den Unbekannten ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com