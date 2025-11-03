Mutterstadt – Analoges und Digitales für die Kinder

Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 23. Oktober konnte die Gemeindebibliothek ihr „analoges“ und „digitales“ Angebot erweitern. Durch eine Spende der Bürgerstiftung konnten Bücher für Kinder unterschiedlicher Altersklassen, Toniboxen zum Abspielen von Geschichten und tiptoi-Lesestifte zum Vorlesen aus Büchern angeschafft werden.

Zusammen mit Frau Bauer, der Leiterin der Gemeindebibliothek, bedankte sich der zweite Beigeordnete der Gemeinde Frank Pfannebecker bei der Bürgerstiftung, vertreten durch Klaus Moelands und Bernd Feldmeth.

Gerade die Förderung der Entwicklung und der Bildung der Kinder sei eine sehr wichtige Aufgabe, der man nur durch gemeinsame Anstrengungen von Eltern und Institutionen gerecht werden kann. Je früher die Kinder mit kindergerechten Angeboten mit dem Lesen vertraut gemacht werden, um so besser.

Herr Pfannebecker bedankte sich nicht nur bei Frau Bauer für ihr großes Engagement, sondern beim ganzen Team der Gemeindebücherei, die mit vielen Aktionen und Aktivitäten eine lebendige und für Kinder und Erwachsene attraktive Gemeindebücherei gestalten.

An der Waldweihnacht, die die Bürgerstiftung wieder am 4. Advent in der Walderholung veranstaltet, ist das Team der Bücherei wie all die Jahre zuvor mit dabei. Im Nebenraum basteln sie mit den Kindern wieder gemeinsam etwas für Weihnachten. Was wird noch nicht verraten.

Wer die Bürgerstiftung Mutterstadt ehrenamtlich unterstützen möchte, wende sich bitte per E-Mail über info@buergerstiftung-mutterstadt.de an die Bürgerstiftung.

Informationen zur Bürgerstiftung Mutterstadt unter: www.buergerstiftung-mutterstadt.de

Text: Bernd Feldmeth

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 11:47