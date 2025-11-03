  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

03.11.2025, 13:19 Uhr

Mannheim – Mit Risiken und Nebenwirkungen – Unser Gesundheitssystem im Fokus – Diskussion zur Zukunft des Gesundheitssystems

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Das deutsche Gesundheitswesen gilt im internationalen Vergleich nach wie vor als leistungsfähig – doch es steht vor tiefgreifenden Herausforderungen. Der demografische Wandel, Engpässe in der ambulanten Versorgung, strukturelle Veränderungen im Kliniksektor, die Situation in der Pflege sowie Fragen der Finanzierung stellen Politik, Wissenschaft und Praxis gleichermaßen vor große Aufgaben.

Die Bundesregierung hat verschiedene Reformüberlegungen angestoßen – etwa die Einführung eines Primärarztsystems. Unstrittig ist: Es besteht erheblicher Reformbedarf. Zugleich eröffnen sich neue Chancen. Eine bessere Patientensteuerung, die bereits bei einer Gesundheitsleitstelle ansetzen kann, verstärkte Prävention und Vorsorge sowie der Ausbau digitaler und vernetzter Strukturen bieten Potenzial, das Gesundheitswesen effizienter und patientenorientierter zu gestalten.

Eine zentrale Rolle spielt dabei die Künstliche Intelligenz (KI). Sie hält zunehmend Einzug in medizinische Prozesse – von der digitalen Patientenakte über die Optimierung administrativer Abläufe bis hin zum Einsatz in der Radiologie, wo sie die Bildqualität verbessert, Aufnahmezeiten verkürzt und Datenanalysen beschleunigt. KI-Technologien könnten die Gesundheitsversorgung grundlegend verändern und den Weg zu einer individualisierten Medizin ebnen.

Doch ist das deutsche Gesundheitswesen auf diese Entwicklungen vorbereitet? Sind die geplanten Reformen geeignet, Patientinnen und Patienten ebenso wie das medizinische Personal zu entlasten? Und welches Potenzial birgt der Einsatz von KI tatsächlich?

Über diese Fragen diskutieren auf Einladung der Reinhold-Maier-Stiftung am Donnerstag, 06.11. um 19 in der Mannheimer Abendakademie (U1 16-19) Jochen Haußmann MdL, gesundheitspolitischer Sprecher der FDP/DVP-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, Dr. Peter Schäfer, Leiter des Jugend- und Gesundheitsamtes Mannheim, sowie Chiara-Antonia Gschossmann, Medizinstudentin und Universitätsvertreterin im Hartmannbund für die medizinische Fakultät der Universität Mannheim.

Die Veranstaltung ist öffentlich und kostenfrei. Anmeldung erbeten unter service@freiheit.org, 030 – 22012634 (Mo-Fr 8-18 Uhr) oder https://shop.freiheit.org/#!/Veranstaltung/Q3M9C

Termin: Donnerstag, 06. November 2025, 19.00 Uhr

Ort: Mannheimer Abendakademie, U1 16-19, 68161 Mannheim

Gäste: Jochen Haußmann MdL, Gesundheitspolitischer Sprecher der FDP/DVP-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, Dr. Peter Schäfer, Leiter des Fachbereiches Jugendamt und Gesundheitsamt der Stadt Mannheim, Chiara-Antonia Gschossmann, Medizinstudentin

Veranstalter: Reinhold-Maier-Stiftung

Vollständiges Programm: https://shop.freiheit.org/#!/Veranstaltung/Q3M9C

Die Reinhold-Maier-Stiftung Baden-Württemberg ist eine gemeinnützige Einrichtung der politischen Bildung und wird aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg finanziert. Die 1977 in Erinnerung an den ersten Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg gegründete Stiftung ist die älteste der liberalen Landesstiftungen in der Bundesrepublik Deutschland. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, „allen Interessierten, insbesondere heranwachsenden Generationen, Wissen im Sinne liberaler Grundhaltung zu vermitteln, Persönlichkeitswerte lebendig zu erhalten und demokratische Grundlagen in der Politik zu festigen“. Die Reinhold-Maier-Stiftung bietet jährlich ca. 250 Veranstaltungen zur politischen Bildung an. Zudem gibt sie die „Schriftenreihe zur Geschichte, Praxis und Programmatik des Liberalismus“ heraus und verleiht die Reinhold-Maier-Medaille an Persönlichkeiten, die sich um den Liberalismus besonders verdient gemacht haben. www.reinhold-maier-stiftung.de

Quelle: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 13:19

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com