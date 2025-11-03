Mannheim – Kunstverein: Ausstellung „I’ve never been afraid of beauty – Die Sammlung Dirk Lehr“

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Vor mehr als 35 Jahren legte der gebürtige Heidelberger Dirk Lehr den Grundstein für seine Sammlung. Noch als Schüler erstand er sein erstes Kunstwerk, was sich zu einer lebenslangen Leidenschaft entwickeln sollte. Er geht weder einem Konzept nach, was er für zu einengend empfindet, noch folgte er jemals Trends. Lehr ist in der Kunstwelt nicht nur als profilierter Sammler zu Hause.

Als Rechtsanwalt für Urheberrecht hat er es mit den unterschiedlichsten Akteuren des Kunstbetriebs zu tun. Als Buchautor behandelt er Themen wie „Copy Right“ oder „Cancel Culture“, gibt Tipps für Künstlerinnen und Künstler oder für den Kunstkauf. Für die Financial Times Deutschland schrieb er jahrelang über den Kunstmarkt und in seinem Podcast spricht er über das aktuelle Geschehen im Kunstbetrieb.

Sein Weg führte ihn von Heidelberg über Düsseldorf, Mailand und Köln nach Berlin, wo er heute lebt. Dass der Mannheimer Kunstverein der Sammlung von Dirk Lehr eine Ausstellung widmet, hat für ihn eine besondere Bedeutung. Schließlich hat 1988 hier im Rhein-Neckar-Kreis alles angefangen.

Gezeigt werden Werke von Getulio Alviani, Robert Barry, Werner Berges, Magdalena Broska, Max Diel, Rowena Dring, Felix Droese, François Dufrêne, Sam Francis, Andreas Gefeller, John Giorno, Jan Holthoff,Birgit Jensen, Allen Jones, Fritz Köthe, Jonathan Monk, Peter Phillips, Robert Rauschenberg, Nora Schattauer, Tracey Snelling, Jean Tinguely, Miriam Vlaming, Deborah Wargon, Andy Warhol, Peter Wilde, Christopher Winter.

Veranstaltungen zur Ausstellung mit dem Sammler Dirk Lehr:

Vernissage:

Sonntag, 23.11.2025, 17 Uhr

Begrüßung: Dirk Lehr im Gespräch mit Dr. Friedrich W. Kasten

Mittwoch, 10.12.2025, 19 Uhr

Cancel Culture – Gefahr für die Kunst- und Meinungsfreiheit?

Vortrag von Dirk Lehr

Mittwoch, 28.01.2026, 19 Uhr

Die Schönheit des Sichtbaren und des Unsichtbaren

Dirk Lehr und die Künstlerin Birgit Jensen

Mittwoch, 11.02.2026, 19 Uhr

Leben und arbeiten als Künstler

Dirk Lehr und der Künstler Christopher Winter

Finissage:

Sonntag, 22.02.2026, 15 Uhr

Kunst kaufen, verkaufen, vererben

Dirk Lehr und Dr. Friedrich W. Kasten

Die Teilnahme an den genannten Veranstaltungen ist kostenfrei.

Hinweise zu den öffentlichen Sonntagsführungen sind der Homepage Mannheimer Kunstvereins zu entnehmen.

Katalog:

I’ve never been afraid of beauty! – Die Sammlung Dirk Lehr

Jahr: 2025/26

Verlag: Buchwerk am Kämpfelbach

Autoren: Christian Hayn, Dirk Lehr, Dr. Friedrich W. Kasten

Hardcover, 120 Seiten, Euro 15.-

Abbildungen (Credits):

Miriam Vlaming

Woman Insane, 2013

Eitempera/Leinwand, 100 x 140 cm

Foto: Dirk Lehr

Christopher Winter

Fall Out, 2012

Acryl/Leinwand, 90 x 70 cm

Foto: Eric Tschernow

Ausstellungsdauer:

23.11.2025 – 22.02.2026

Öffnungszeigen:

Di., Do., Fr., Sa., und So. von 12-17 Uhr, Mi. von 14-19 Uhr

Der Kunstverein ist am 24.12. und 31.12.2025 sowie am 01.01.2026 geschlossen.

Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag ist der Kunstverein von 12 – 17 Uhr geöffnet. Am 6. Januar (Hll. Drei Könige) finden Sie uns auf dem Neujahrsempfang der Stadt Mannheim im Rosengarten.

Quelle:

MANNHEIMER KUNSTVEREIN e.V.

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 14:42