Mannheim – KlickMA – Neues Unterstützungsangebot für junge Menschen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Ab sofort ist mit dem Start der neuen Webseite www.klickma.majo.de ein digitales Informations- und Unterstützungsangebot für junge Menschen in Mannheim erreichbar. Das Gemeinschaftsprojekt der AGFJ Familienhilfe-Stiftung gGmbH Rhein Neckar und des Fachbereichs Jugendamt und Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bietet Jugendlichen Orientierung, Hilfe und einen Überblick über Beratungsstellen – sowohl online als auch vor Ort.

Die Webseite behandelt zentrale Lebensbereiche sowie Themen junger Menschen, darunter psychische Gesundheit, Sexualität, (Cyber-)Mobbing sowie schulische und familiäre Herausforderungen. Sie bündelt Informationen zu allen relevanten Fragen und stellt Kontakte zu passenden Anlaufstellen und Angeboten in Mannheim und Umgebung bereit. Wer kurzfristig Unterstützung braucht, findet dort telefonische Hotlines und die Möglichkeit, per Chat zeitnah mit Fachkräften in Kontakt zu treten, teilweise sogar rund um die Uhr.

Die Seite richtet sich direkt an die jungen Menschen sowie an Eltern und Multiplikator*innen in Mannheim, die im Alltag mit Jugendlichen arbeiten. Um sicherzustellen, dass die Inhalte die Lebensrealität der Zielgruppe widerspiegeln, wurden Mannheimer Jugendliche aktiv in den Entwicklungsprozess eingebunden; ihre Perspektiven, Rückmeldungen und Ideen flossen in Gestaltung und Inhalte ein.

Die Entwicklung der Webseite wurde im Rahmen des Förderprogramms Aktionstaler Kinder und Jugendschutz, das Teil des Masterplans Kinderschutz des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration Baden Württemberg ist, sowie vom Jugendamt und Gesundheitsamt der Stadt Mannheim finanziert.

Zur Bekanntmachung von www.klickma.majo.de werden Plakate, Postkarten und Sticker in Schulen, Jugendhäusern, Bibliotheken, Vereinen und Verbänden verteilt sowie Werbemaßnahmen in Straßenbahnen platziert.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 10:43