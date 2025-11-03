Mannheim – Erfolgreiche Nachwuchskämpfer der Black Scorpions kehren mit vier Medaillen aus Rom zurück

Mannheim/Rom / Metropolregion Rhein-Neckar – Vom 30. Oktober bis 2. November waren vier Nachwuchstalente des Kampfsportzentrums Black Scorpions Mannheim beim internationalen Turnier in Rom im Einsatz. Begleitet und betreut wurden sie vom amtierenden Weltmeister und Trainer Dennis „Lucky Luke“ Haddad.

Mit großem Einsatz und starkem Teamgeist überzeugten die Athleten auf ganzer Linie und brachten vier Medaillen mit nach Hause. Francesco Salemi (12), Vincenzo Buscemi (13) und Kevin Naser (32) erkämpften sich jeweils die Silbermedaille, während Davide Buscemi (9) mit einer Bronzemedaille ebenfalls den Sprung aufs Podium schaffte.

Trainer Dennis Haddad zeigte sich stolz über die Leistungen seiner Schützlinge:

„Unsere Kämpfer haben in Rom nicht nur ihr Können, sondern auch echten Sportsgeist bewiesen. Diese Erfolge sind ein Zeichen harter Arbeit, Disziplin und Leidenschaft – Eigenschaften, die wir bei den Black Scorpions täglich leben.“

Mit diesem Ergebnis knüpft das Mannheimer Team an seine bisherigen Erfolge an und unterstreicht erneut die starke Nachwuchsarbeit der Kampfsportschule. Die jungen Athleten wurden bei ihrer Rückkehr in Mannheim begeistert empfangen.

Quelle/Fotos: Black Scorpions Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 11:09