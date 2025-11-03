Mannheim – Einbrüche über Balkontür – Zeugenaufruf

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) – Zwischen Freitag und Sonntag kam es in Mannheim-Käfertal zu drei Einbrüchen im Dornheimer Ring. Ersten Ermittlungen zufolge gelangte eine bislang unbekannte Täterschaft in allen drei Fällen über eine aufgehebelte Balkontür in die jeweiligen Wohnungen. Zwei der Taten ereigneten sich am Freitag zwischen 18 und 22 Uhr sowie am Sonntag zwischen 14 und 18 Uhr. Nachdem die Täterschaft auf die jeweiligen Balkone gelangt war, hebelte sie die Balkontür auf und durchwühlte das Innere der jeweiligen Wohnung nach Wertgegenständen. Dabei hatten sie es augenscheinlich auf Bargeld, Schmuck sowie Silbermünzen und Gold abgesehen. Wie hoch der entstandene Gesamtschaden liegt, ist noch unklar. Ersten Schätzungen zufolge liegt er im vierstelligen Bereich. Ob die Taten miteinander oder mit anderen Taten in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen, welche die Kriminalpolizei nun leitet.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Die Polizei rät generell zum Schutz gegen Einbruch:

– Wenn Sie Ihr Haus verlassen – auch nur für kurze Zeit –

schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

– Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren.

Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

– Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher

finden jedes Versteck.

– Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den

Schließzylinder aus.

– Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem

Nachbargrundstück.

– Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die

Polizei.

– Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in

sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen.

Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim

Quelle: Polizeidirektion Mannheim

