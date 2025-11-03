Mannheim – Einbrecher hinterlässt übelriechenden Gruß in der Toilette und flieht mit Beute – Zeugenaufruf

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Ein unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin erleichterte sich in der Zeit zwischen Freitagmorgen und Sonntagabend bei einem Einbruch in eine Wohnung in der Mannheimer Innenstadt.

Der oder die Unbekannte drang über die unverschlossene Abschlusstür in eine Wohnung im Dachgeschoss eines Anwesens im Quadrat C 8 ein. Hier nahm er/sie eine Spielkonsole sowie einen tragbaren Computer im Wert von rund 1.500 Euro an sich. Vor Verlassen des Tatorts erleichterte sich der Eindringling in der Toilette der Wohnung, ohne seine übelriechende Hinterlassenschaft herunterzuspülen.

Eine Beschreibung des oder der Unbekannten konnte bislang nicht erlangt werden.

Die weiteren Ermittlungen der Einbruchsspezialisten bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 14:13