Mannheim – Brand in Mehrfamilienhaus am frühen Morgen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Seit dem frühen morgen kommt es im Potsdamer Weg zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Grund ist ein Brand in einem Hochhaus. Nähere Informationen über mögliche Verletzte oder der Brandursache liegen noch nicht vor. Es wird nachberichtet.

Polizeipräsidium Mannheim

UPDATE: 09:04 UHR: Mehrere Menschen wurden evakuiert. Es brannte eine Wohnung im obersten Stockwerk eines Hochhauses im Vogelstang. Ein Bewohner wurde aus der Wohnung gerettet. Ca. 50 Einsatzkräfte sind vor Ort im Einsatz. Der Hauptbrand ist mittlerweile gelöscht. Die Polizei sucht nach weiteren Glutnestern. Der Einsatz dauert weiter an. Der Eberswalder Weg ist aktuell noch gesperrt. Die Bewohner des Hauses werden in einem Kältebus betreut. Es wird nachberichtet.

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 09:11