Mannheim – Brand in Mehrfamilienhaus – 1. NACHTRAG – Nachlöscharbeiten im Hochhaus durch die Feuerwehr dauern – Brandort noch weiträumig abgesperrt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Wie bereits berichtet, wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste am Montagmorgen wegen eines Wohnungsbrandes im Stadtteil Vogelstang alarmiert.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand war gegen 5.30 Uhr im obersten Stockwerk eines Mehrfamilienanwesens im Potsdamer Weg aus bislang unbekannten Gründen ein Brand ausgebrochen. Durch die Berufsfeuerwehr Mannheim konnten die Flammen gelöscht werden und ein Übergreifen auf weitere Wohnungen verhindert werden. Die 88-jährige Bewohnerin konnte nur noch tot aus dem Haus geborgen werden. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

Vorsorglich wurde das Wohngebäude teilweise geräumt. Die betroffenen Bewohner wurden in einem Wärmebus untergebracht und betreut.

Die Nachlöscharbeiten durch die Feuerwehr dauern weiterhin an. Derzeit ist der Brandort weiträumig abgesperrt.

Nähere Erkenntnisse zur Brandursache liegen bislang noch nicht vor. Durch das Löschwasser wurden weitere Wohnungen in den darunterliegenden Stockwerken in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Die weiteren Ermittlungen zum Brandgeschehen werden durch das Fachdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen.

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

ERSTMELDUNG: Mannheim – Brand in Mehrfamilienhaus am frühen Morgen

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 11:50