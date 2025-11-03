Mannheim – Bezirksbeiräte der Freie Wähler – Mannheimer Liste setzen sich für mehr Sicherheit an Schulstandort in Casterfeld ein

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Mannheim-Casterfeld, den 3. November 2025. Seit Mitte September hat das Privatgymnasium Mannheim seinen neuen Standort in der Besselstraße im Stadtteil Casterfeld. Zuvor war die Schule in Neuostheim ansässig. Mit dem Umzug ist die Einrichtung in ein Gebiet gezogen, das vor allem von Gewerbe- und Handelsbetrieben geprägt ist. Entsprechend hoch ist dort das Verkehrsaufkommen durch Pkw und Lkw.

Eltern hatten frühzeitig auf die besondere Verkehrssituation aufmerksam gemacht und seit Wochen auf eine bessere Beschilderung gedrängt. Ihrer Ansicht nach fehlen bislang deutliche Hinweise darauf, dass sich in dem Bereich nun ein Schulstandort befindet. Auch mit Blick auf die geplante Erweiterung um eine Grundschule sehen sie dringenden Handlungsbedarf.

Mehrere Eltern wandten sich daher an Bezirksbeirat Aljoscha Kertesz (Freie Wähler – Mannheimer Liste in Neuostheim und Neuhermsheim), der sich dem Anliegen annahm. Gemeinsam mit Bezirksbeirat Dr. Wolfgang Schönbrod (Rheinau), in dessen Zuständigkeitsbereich der neue Standort liegt, hat Kertesz nun selbst Hinweisplakate kreiert und aufgehängt.

Die Plakate wurden an mehreren Punkten rund um die Besselstraße angebracht und sollen Autofahrer sowie Lkw-Fahrer darauf aufmerksam machen, dass dort täglich zahlreiche Kinder unterwegs sind. „Uns war wichtig, kurzfristig für mehr Sichtbarkeit zu sorgen“, erklärte Kertesz. Eine offizielle Beschilderung durch die Stadt fehle bislang.

Auch Dr. Schönbrod betonte, die Aktion solle das Bewusstsein für die neue Situation schärfen: „Bis die Stadt handelt, wollten wir ein sichtbares Zeichen setzen.“ Die Bitte um zusätzliche Verkehrszeichen wurde bereits gestellt. Wann die Stadtverwaltung entsprechende Maßnahmen umsetzt, ist derzeit noch offen.

Bildunterschrift:

Aljoscha Kertesz mit dem eigens für die Aktion kreierten Plakat

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 09:52