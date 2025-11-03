Mannheim – ASB feiert Doppeljubiläum – 115 Jahre seit Gründung und 50 Jahre nach Wiedergründung

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit einer festlichen Jubiläumsveranstaltung feierte der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Mannheim/Rhein-Neckar am vergangenen Donnerstag gleich zwei besondere Meilensteine seiner Geschichte: 115 Jahre seit seiner Gründung im Jahr 1910 und 50 Jahre nach der Wiedergründung im Jahr 1975, nachdem der Verband während des Dritten Reichs verboten worden war.

Zu diesem Anlass kamen zahlreiche geladene Gäste, langjährige Mitglieder und Mitarbeitende im Rhein-Neckar-Theater in Mannheim-Neckarau zusammen, um die traditionsreiche Geschichte und das gesellschaftliche Engagement des ASB zu würdigen.

In ihren Grußworten würdigten der Mannheimer Bürgermeister für Sicherheit und Ordnung, Dr. Volker Proffen, die Landesvorsitzende des ASB Baden-Württemberg e.V., Sabine Wölfle, sowie der Bundesvorsitzende des ASB Deutschland e.V., Knut Fleckenstein, das außerordentliche Engagement der haupt- und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer im ASB. Sie betonten die unverzichtbare Rolle des ASB für die Sicherheit, Solidarität und das soziale Miteinander in Mannheim und darüber hinaus.

Knut Fleckenstein, der Bundesvorsitzende des ASB Deutschland e.V. dankte allen Anwesenden und betonte: „Dieses Doppeljubiläum zeigt, wie stark die Werte des ASB – Hilfe, Solidarität und Menschlichkeit – bis heute tragen. Wir sind stolz auf unsere Geschichte und auf die Menschen, die sie mit Leben füllen – besonders hier in Mannheim.“

Neben der Ehrung von langjährigen Mitgliedern, die dem Verband bereits seit 40 Jahren treu verbunden sind, war ein Höhepunkt des Abends die Verleihung des Goldenen Ehrenkreuzes des ASB an Karl F. Mayer. Mit dieser höchsten Auszeichnung des Verbandes wurde sein jahrzehntelanger Einsatz für die enge Zusammenarbeit zwischen allen Hilfsorganisationen in seiner Zeit als Vorsitzender des Stadtfeuerwehrverbands Mannheim gewürdigt. Besonders hervorgehoben wurde sein Engagement für die Initiative „Schulterschluss für Ihre Sicherheit“, die er auf dem Mannheimer Maimarkt ins Leben gerufen hat und somit das partnerschaftliche Miteinander der Blaulichtorganisationen stark förderte.

Die Feierlichkeiten endeten in geselliger Atmosphäre mit interessanten Gesprächen und einem Ausblick auf die zukünftigen Aufgaben des ASB in der Region im Dienste der Menschen.

Der ASB ist als Wohlfahrtsverband und Hilfsorganisation politisch und konfessionell ungebunden. Er hilft allen Menschen – unabhängig von ihrer politischen, ethnischen, nationalen und religiösen Zugehörigkeit. Mehr als eine Million Menschen bundesweit unterstützen den gemeinnützigen Verein durch ihre Mitgliedschaft. Der ASB Region Mannheim/Rhein-Neckar beschäftigt rund 1000 Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende. Parallel zu seinen Aufgaben im Rettungsdienst – von der Notfallrettung bis zum Katastrophenschutz – unterhält der ASB in der Region mehrere Pflegeheime. Zu den weiteren Aufgaben gehören unter anderem der Hausnotruf, der ambulante Pflegedienst, die Tagespflege, ein Fahrdienst, Senioren- und Hospizberatung, der Wünschewagen sowie die Aus- und Weiterbildung.

Bilder:

Jubiläumsveranstaltung 2025 ASB MA – Vorsitzende und Geschäftsführungen.jpg

v.l.n.r.: Knut Fleckenstein (Bundesvorsitzender ASB Deutschland e.V.), Lars-Ejnar Sterley (Landesgeschäftsführer ASB Baden-Württemberg e.V.), Peter Piesche (Vorstandsvorsitzender ASB Mannheim/Rhein-Neckar), Sabine Wölfle (Landesvorsitzende ASB Baden-Württemberg e.V.),

hinter Reihe stehend: Peter Schmid (Schatzmeister ASB Mannheim/Rhein-Neckar und stellv. Landesvorsitzender ASB Baden-Württemberg e.V.), Joachim Schmid (Geschäftsführer ASB Mannheim/Rhein-Neckar)

Jubiläumsveranstaltung 2025 ASB MA – Ehrung Karl F. Mayer goldenes Ehrenkreuz.jpg

v.l.n.r.: Sabine Wölfle (Landesvorsitzende ASB Baden-Württemberg e.V.), Karl F. Mayer, Knut Fleckenstein (Bundesvorsitzender ASB Deutschland e.V.), Peter Piesche (Vorstandsvorsitzender ASB Mannheim/Rhein-Neckar)

Quelle: ASB Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 15:16