Ludwigshafen – WM Ball on Tour zu Gast in Edigheim – Ein emotionaler Handballtag im Rabennest

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Heute war es endlich soweit: Die bundesweite Aktion „WM Ball on Tour“ machte Halt in Edigheim.

Im Rabennest des TV Edigheim wurde der offizielle Ball der Handball-Weltmeisterschaft feierlich präsentiert und sorgte für Begeisterung bei Spielerinnen, Trainerteams, Eltern und Fans. Zu den

Ehrengästen zählten Ulf Meyerhöfer, Präsident des Handballverbandes Rheinhessen-Pfalz, sowie Chris Schreider, Sportbeauftragter der Stadt Ludwigshafen. Beide lobten die gelebte Leidenschaft

für den Jugendhandball und die außergewöhnliche Nachwuchsarbeit in Edigheim.

Sportlich bot der Tag alles, was Handball ausmacht: Emotion, Teamgeist, Spannung und pure Freude am Spiel. In der Oberliga Rheinhessen-Pfalz empfing die weibliche D-Jugend des TV Edigheim die TuS Kaiserslautern-Dansenberg. Von der ersten Sekunde an entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Kaiserslautern setzte auf die herausragende Aufbauspielerin Mariella Dick, doch Edigheim hielt mit beeindruckendem Kampfgeist und einer starken Mannschaftsleistung dagegen. Überragende Werferin war Emma Pizzuli mit acht Treffern. Unter lautstarker Unterstützung der Zuschauerinnen und Zuschauer erkämpfte sich der TV Edigheim einen verdienten 18:15-Heimsieg und ließ das Rabennest beben.

Nicht minder spannend verlief das zweite Spiel des Tages. In der Bezirksoberliga trat die D2 des TV Edigheim gegen die SG Saulheim 2 an. Beide Teams lieferten sich ein intensives, packendes

Spiel, das bis zum Schluss spannend blieb. Mit großem Kampfgeist und viel Herz erarbeiteten sich die Edigheimerinnen ein 16:16-Unentschieden. Beste Werferinnen waren Paula Smerdka und Mina Virasith. Auch dieses Spiel begeisterte das Publikum und stand dem Oberliga-Duell in nichts nach.

Besonders stolz zeigte sich Frank Dudek, Vorstand des TV Edigheim, der die Spiele live verfolgte.

Er würdigte die Energie, den Zusammenhalt und die Leidenschaft, mit der die Handballabteilung Woche für Woche auf die Platte tritt. Sein Dank galt allen engagierten Trainerinnen, Trainern und

Ehrenamtlichen, die mit ihrem Einsatz und ihrer Begeisterung die Grundlage für diese sportlichen Momente schaffen.

Mit dem Besuch des WM-Balls wurde nicht nur ein symbolträchtiger Moment für den TV Edigheim geschaffen, sondern auch die enorme Bedeutung des Jugendhandballs sichtbar. Ein Tag, der Motivation, Stolz und echte Handball-Leidenschaft vereinte – und der den Spielerinnen wie dem gesamten Verein noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Quelle: TV Edigheim

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 08:35