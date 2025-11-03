Ludwigshafen – Tötungsdelikt – zwei Kinder wurden dem Jugendamt übergeben

Ludwigshafen (ots) Metropolregion Rhein-Neckar. Wie bereits berichtet kam es am Sonntagabend in einer Wohnung in Ludwigshafen zu einem Tötungsdelikt.

Der 39-jährige Tatverdächtige wurde heute (03.11.2025) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags.

Der Tatverdächtige, welcher sich nicht zur Sache äußerte, wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die beiden gemeinsamen minderjährigen Kinder des Ehepaares wurden durch das Jugendamt in Obhut genommen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Kriminalpolizei Ludwigshafen, insbesondere zu dem Motiv und den Hintergründen der Tat, dauern weiter an.

Die Obduktion der Getöteten ist für Dienstag (04.11.2025) geplant.

Quelle: Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 18:36