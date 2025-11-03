Ludwigshafen – Tötungsdelikt am Sonntagabend – 1. NACHTRAG – Haftrichter ordnet Untersuchungshaft wegen Totschlages an – Kinder in Obhut genommen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft.

Der 39-jährige Tatverdächtige wurde heute (03.11.2025) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags.

Der Tatverdächtige, welcher sich nicht zur Sache äußerte, wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die beiden gemeinsamen minderjährigen Kinder des Ehepaares wurden durch das Jugendamt in Obhut genommen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Kriminalpolizei Ludwigshafen, insbesondere zu dem Motiv und den Hintergründen der Tat, dauern weiter an.

Die Obduktion der Getöteten ist für Dienstag (04.11.2025) geplant.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

ERSTMELDUNG: Ludwigshafen – Tötungsdelikt am Sonntagabend – Frau erstochen – 39-Jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 18:40