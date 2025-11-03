Ludwigshafen – Musica Palatina singt in St. Bonifaz in der Gartenstadt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, dem 16. November 2025, gestaltet das Ensemble Musica Palatina musikalisch den Gottesdienst um 9:30 Uhr in der kath. Kirche St. Bonifaz (Deidesheimer Str. 2, 67067 Ludwigshafen am Rhein). Die Leitung hat Markus Braun.

Unter dem Motto „Dicit Dominus: ego cogito cogitationes pacis “ (So spricht der Herr: „Ich sinne Pläne des Friedens“) erklingen gregorianische Gesänge zum 33.Sonntag im Jahreskreis.

Das in Ludwigshafen beheimatete Ensemble Musica Palatina wurde 2023 gegründet und beschäftigt sich intensiv mit der liturgischen Musik des Mittelalters. Die Gruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Musik entsprechend den ältesten überlieferten Handschriften des 9. und 10. Jahrhunderts zu interpretieren.

Besonders gerne ist die Schola in Klöstern und Kirchen, in denen diese Musik Ihre Heimat hat/hatte, zu Gast. So sang sie u.a. bereits mehrmals in der Klosterkirche St. Norbert in Enkenbach, im ehem. Augustinerkloster Hl.Kreuz in Landau und im Kloster St. Magdalena in Speyer.

Der Leiter, Markus Braun, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Theorie und Aufführungspraxis der Gregorianik. Immer wieder wird er zu Vorträgen, Kursen und Gastdirigaten eingeladen.

Die Gemeinde wird zum Hören der meditativen Gesänge eingeladen und durch das Mitsingen einzelner gregorianischer Melodien und kontrastierender bzw. kommentierender Kirchenlieder auch aktiv am musikalischen Geschehen beteiligt.

Genießen Sie die Schönheit und den Reichtum dieser Gesänge! Entdecken Sie ein Jahrhunderte altes Kulturerbe!

Quelle: Musica Palatina

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 15:33