Ludwigshafen – Mehrere Kellerabteile in der Kanalstraße aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Im Zeitraum zwischen Samstag, 01.11.2025, 18 Uhr, und Sonntag, 02.11.2025, 13:08 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Kanalstraße (nahe Bürgermeister-Grünzweig-Straße). Dort brachen sie mehrere Kellerabteile auf und entwendeten überwiegend Werkzeuge. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .
Quelle:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 13:37