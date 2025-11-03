Ludwigshafen – Handlettering-Aufbaukurs an der VHS

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Martin Pomp bietet an der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen am Freitag, 14. November 2025, von 18 bis 21 Uhr einen Aufbaukurs im Handlettering an. In diesem Kurs lernen die Teilnehmenden eine Grundschrift zu variieren und mit Schnörkeln zu verzieren. Sie beschäftigen sich mit dem sogenannten Bounce Lettering, durch das die Schrift dynamischer gestaltet wird. Zum Abschluss wird den Teilnehmenden der Gestaltungsprozess eines Letterings vom Spruch zum fertigen Layout gezeigt. Damit können sie in Zukunft Lieblingssprüche für Bilder, Karten oder Glückwünsche in ansprechende Letterings umsetzen. Die Kursgebühr beträgt 27 Euro. Dazu kommen Materialkosten in Höhe von fünf Euro für Papierbögen. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 0621 504-2625. Anmelden kann man sich an der VHS telefonisch unter der Nummer 0621 504-2238 oder online auf www.vhs-lu.de.
Quelle: Stadt Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 23:31