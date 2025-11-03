Ludwigshafen – Einbruch in Tankstelle in der Budapester Straße – Zeugen gesucht

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Sonntagmorgen (02.11.2025) brachen drei bislang unbekannte Personen zwischen 3:11 Uhr und 3:54 Uhr in eine Tankstelle in der Budapester Straße ein. Die Täter entwendeten eine noch nicht genau bekannte Anzahl an Zigarettenpackungen und flüchteten anschließend in Richtung Prager Straße. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .
Polizeipräsidium Rheinpfalz
