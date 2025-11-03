Ludwigshafen – Die Raben besiegen die Drachen – HSG Worms 2 gg. TV Edigheim 28:36

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach einer vierwöchigen Pause ohne Ligaspiel, fuhren die Raben voller Vorfreude in die Domstadt.

Der TVE konnte sich bis zur 10. Minuten auf drei Tore absetzen. Diesen Vorsprung verteidigte man daraufhin durch eine solide Abwehrleistung durch den Innenblock, Claudiu und Joe, sowie

unserem gut aufgelegten Meiko im Tor. Jedoch brach das Rabenspiel gegen Mitte der 1. Halbzeit (8:13) etwas ein, woraufhin die Domstädter sieben und die Raben lediglich zwei weitere Treffer

zum Ergebnis beitrugen. Stark kam der TVE aus der Pause. Hinten stimmte es wieder und vorne erhöhten die Raben den Abstand wieder auf 4 Tore (16:20). Im Laufe der Partie kristallisierte sich

eine Abnutzungsschlacht heraus. Schnelle Tore durch die 2. Welle. Ein munteres Hin- und Her. Der 4-Tore-Abstand der Raben blieb bis zur Crunchtime bestehen. Dann hatten die Edigheimer aber

mehr Körner, als die Drachen und zogen das Spiel in der Schlussphase zunehmend auf ihre Seite, wodurch der am Schluss verdiente 28:36 Auswärtssieg zu Buche stand!

Unser Man of the Match ist heute unser Joe. Er bestach durch seine überragende Entscheidungsfindung, die ausschlaggebend für viele Tore wurde. Er hat nicht nur sich, sondern auch seine Nebenleute ideal in Szene setzen können und so das Spiel mitentschieden. Auch in der Abwehr hatte er oftmals das letzte Wort und erzwang so zahlreiche Ballgewinne.

Am Samstag, den 16.11 geht es für in den Süden von Ludwigshafen zum Stadtderby gegen die MSG Niederfeld/Oggersheim. In diesem Spiel werden wir auf unsere ehemaligen Raben Marius und Budde treffen. Seid dabei und feuert unsere Raben an! Es winkt die Tabellenführung!

Quelle: TV Edigheim

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 08:42