Ludwigshafen – „Die hörbare Welt“: Nachmittagskonzert im Ernst-Bloch-Zentrum mit Werken von Bach, Mozart und Brahms

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Ernst-Bloch-Zentrum, Walzmühlstraße 63, lädt am Dienstag, 11. November 2025, um 16 Uhr zum nächsten Konzert der Reihe „Die hörbare Welt“ ein. Die 1997 in Südkorea geborene Pianistin Jinju Park wird Werke von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart und Johannes Brahms präsentieren. Vor und nach dem Konzert besteht die Möglichkeit, die Dauerausstellung sowie den aktuellen Themenschwerpunkt „Der Bauernkrieg in Philosophie und Kunst“ zu besuchen.

Der Eintritt (inklusive Ausstellungsbesuch) beträgt 7 Euro, ermäßigt 5 Euro. Für Mitglieder der Pfälzischen Musikgesellschaft ist der Eintritt frei.

Die Reihe „Die hörbare Welt“ ist eine Kooperation zwischen dem Ernst-Bloch-Zentrum, der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim sowie der Pfälzischen Musikgesellschaft e.V. Im Rahmen dieser Reihe werden an jedem zweiten Dienstag des Monats um 16 Uhr im Ernst-Bloch-Zentrum Nachmittagskonzerte angeboten, bei denen herausragende Studierende der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim auftreten. „Die hörbare Welt“ ist ein Zitat aus Ernst Blochs Werk „Geist der Utopie“ (Gesamtausgabe Band 3, 1977, Seite 207). Informationen zur Konzertreihe und dem Pianisten gibt es auch im Internet unter www.bloch.de.

