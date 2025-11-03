Landau – Spielplatz in der Helmbachstraße nach Umbaumaßnahmen wieder geöffnet: Neues Spielangebot für Kinder und Treffpunkt für Jung und Alt

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Spielplatz in der Helmbachstraße in Landau erstrahlt in neuem Glanz: Nach Abschluss der Umbauarbeiten ist die Erweiterung des Angebots fertiggestellt und der Platz zum Spielen freigegeben. Mit dem Umbau wurde nicht nur die Funktionalität, sondern auch die ästhetische Qualität des Spielplatzes deutlich verbessert. Die neuen Angebote fördern die motorische, kognitive und soziale Entwicklung der Kinder und bieten Raum für Bewegung und Begegnung.

„Ein Spielplatz ist für Kinder, Familien und Nachbarn ein Ort der Begegnung. Mit der Neugestaltung schaffen wir Raum für Bewegung, gemeinsames Erleben und unbeschwerte Kindheit. Hier entsteht ein Platz, an dem sich Jung und Alt wohlfühlen und an dem Gemeinschaft wachsen kann“, freut sich Bürgermeister Lukas Hartmann über den gelungenen Umbau und wünscht allen kleinen und großen Besucherinnen und Besuchern viel Freude beim Spielen und Verweilen.

Ein Schwerpunkt der Umgestaltung lag auf der Erweiterung und Neugestaltung der vorhandenen Sandspielfläche. Diese wurde mit einer neuen Sandbaustelle ausgestattet, die zum kreativen Spielen einlädt. Die ehemals marode Einfassung des Sandbereichs wurde nicht nur erneuert, sondern so gestaltet, dass sie nun auch als Balancierparcours genutzt werden kann.

Ein weiteres Highlight ist der neue Reifenschwinger – ein Spielgerät, das besonders abenteuerlustige Kinder anspricht und für zusätzlichen Spielspaß sorgt. Ergänzt wird das neue Angebot durch eine Sitzgruppe, neue Schattenbäume sowie begrünte Pflanzbeete, die den Platz auch optisch aufwerten und ihn zu einem attraktiven Treffpunkt für Jung und Alt machen.

Ein Gemeinschaftsprojekt begleitete die Fertigstellung des Spielplatztes: Im September 2025 bemalte die Klasse 3c der Grundschule Horstring unter der Leitung ihres Klassenlehrers und Projektleiters Ralph Wagner die neuen und alten Spielgeräte. Die 22 Kinder setzten in vier Gruppen farbenfrohe Akzente und verliehen dem Spielplatz so eine lebendige und persönliche Note.

Die Umgestaltungskosten beliefen sich auf rund 80.000 Euro. Finanziert wurde das Projekt über sogenannte Ablösegelder. Dabei handelt es sich um zweckgebundene Mittel, die im Rahmen privater Bauvorhaben für nicht realisierte Spielplätze gezahlt und für öffentliche Spielplätze verwendet werden.

Bildunterschrift: Im September bemalte die Klasse 3c der Grundschule Horstring unter der Leitung ihres Klassenlehrers und Projektleiters Ralph Wagner in einer Malaktion die neuen und alten Spielgeräte. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 22:14