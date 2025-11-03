Landau – 1.000. KIPKI-Förderung: Energetische Sanierung in Queichheim setzt Zeichen für praktischen Klimaschutz

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Kein Heizöl mehr, dafür mehr Komfort und Klimaschutz: Familie Stutz-Hasselbach macht ihr Haus in Queichheim fit für die Zukunft. Der sparsame Umgang mit Heizenergie ist nicht nur gut fürs Klima, sondern lohnt sich auch finanziell. Ein gut gedämmtes Haus senkt den Energieverbrauch, spart Kosten und schont die Umwelt. Durch eine umfassende energetische Sanierung mit Dämmung von Fassade und Dach, neuen Wärmeschutzfenstern, einer Wärmepumpe sowie einer Photovoltaikanlage wird die Familie künftig deutlich weniger Energie verbrauchen und weniger CO₂ ausstoßen. Die Stadt Landau unterstützte die Dämmung der Fassade mit 4.100 Euro aus dem kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) und damit das 1.000. KIPKI-Projekt in Landau.

„Die Stadt Landau belohnt Klimaschutz mit konkreter Unterstützung“, erklärt Bürgermeister und Klimaschutzdezernent Lukas Hartmann. „Im Rahmen unseres Programms ‚Wir belohnen Klimaschutz‘ fördern wir Wärmeschutzmaßnahmen an Einfamilienhäusern und Wohnungseigentümergemeinschaften mit bis zu 5.000 Euro. Zuschüsse gibt es für die Dämmung von Außenwänden, Dächern und Kellerdecken sowie für Wärmeschutzfenster, wenn gleichzeitig die Fassade gedämmt wird.“ Darüber hinaus bietet die Stadt einen besonderen Service: „Alle Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer können kostenfrei einen Wärmedämm-Check durch unsere Klimastabsstelle erhalten“, ergänzt Lukas Hartmann. „Dabei werden die möglichen Energieeinsparungen und Klimawirkungen der Maßnahmen individuell berechnet.“

Das 55 Jahre alte Reihenhaus der Familie Stutz-Hasselbach verbrauchte bislang rund 2.800 Liter Heizöl pro Jahr – das entsprach etwa 7 Tonnen CO₂-Emissionen. Nach der Sanierung zeigt sich bereits ein deutlicher Effekt: „Wir haben in diesem Jahr viel später mit dem Heizen angefangen“, berichtet Julia Stutz. Die 20 Zentimeter starke Fassadendämmung aus Steinwolle reduziert den Wärmeverlust um rund 30 Prozent. Zusammen mit den Wärmeschutzfenstern und der Dachdämmung wird sich der Heizenergiebedarf voraussichtlich halbieren. Allein die Fassadendämmung spart jedes Jahr etwa zwei Tonnen CO₂ ein.

Mit der 1.000. Förderung zeigt das kommunale Investitionsprogramm, wie wirkungsvoll lokale Klimaschutzpolitik sein kann. Über 1.000 Bürgerinnen und Bürger aus Landau haben bereits von den Förderungen profitiert und tragen mit ihren Projekten zum Klimaschutz bei. Weitere Informationen zum Förderprogramm „Dämmen“, zu weiteren Förderangeboten sowie zum Wärmedämm-Check gibt es unter: https://landau.klimaschutzportal.rlp.de.

Bildunterschrift: Mehr Komfort und einen Beitrag fürs Klima geleistet: Julia Stutz und Klaus Hasselbach vor der gedämmten Giebelwand ihres Hauses (Quelle: Stadt Landau)

Quelle: Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 12:07