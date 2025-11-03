Lampertheim – Tötungsdelikt – 2. NACHTRAG – Fahndungserfolg nach Leichenfund – Tatverdächtiger jetzt in U-Haft

Lampertheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) – Nachdem am 27. Oktober 2025 in einer Wohnung in der Friedrichstraße ein 36 Jahre alter Mann tot aufgefunden wurde und sich im Zuge der Ermittlungen der Verdacht eines Tötungsdelikts erhärtete (wir haben berichtet), können Staatsanwaltschaft und die eigens für die Aufklärung der Tat vom Polizeipräsidium Südhessen eingerichtete Mordkommission „Friedrich“ nun einen Ermittlungserfolg vermelden.

Bereits kurz nach der Tat geriet ein 43 Jahre alter Mann aus Baden-Württemberg in den Fokus der Ermittler. Der Beschuldigte und der 36-jährige Verstorbene sollen sich bereits viele Jahre gekannt haben. Im Rahmen der intensiv geführten Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen ihn, woraufhin er am Freitag (31.10.) widerstandslos im Bereich seiner Arbeitsstätte festgenommen werden konnte. Am Samstag (01.11.) wurde der Tatverdächtige dem Haftrichter beim Amtsgericht in Darmstadt vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete.

Der 43-Jährige, der aktuell keine Angaben zu dem Tatvorwurf macht, wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die Ermittlungen zu den weiteren Hintergründen des Tatgeschehens dauern an. Ein Tatmotiv ist aktuell noch nicht bekannt.

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Polizeipräsidium Südhessen

Lampertheim: 36-Jähriger leblos aufgefunden – Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln

Nach dem Fund eines leblosen Mannes am Montagvormittag (27.10.) haben die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 10:15 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei. In einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Friedrichstraße wurde ein 36-Jähriger leblos aufgefunden. Ein Arzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Aufgrund der Gesamtumstände kann ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden. Das Anwesen wurde deshalb abgesperrt und umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen eingeleitet. Eine Obduktion soll nun Aufschluss über die genaue Todesursache geben.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

UPDATEMELDUNG vom 28.10.:

Lampertheim: Mordkommission und Hinweistelefon eingerichtet – Zeugensuche nach Verdacht eines Tötungsdelikts

Lampertheim (ots) Nachdem am Montagvormittag (27.10.) ein lebloser 36-jähriger Mann in dem von ihm bewohnten Anwesen in der Friedrichstraße aufgefunden wurde (wir haben berichtet), ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei, aufgrund des vorläufigen Ergebnisses der am heutigen Tag durchgeführten Obduktion, wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Der 36-Jährige erlitt Stich- sowie Schnittverletzungen. Beim Polizeipräsidium Südhessen wurde daraufhin die Mordkommission „Friedrich“ mit über 30 Beamtinnen und Beamten eingerichtet.

Für Hinweise aus der Bevölkerung hat die MOKO „Friedrich“ unter der Rufnummer 06151 / 969 – 53222 ein Hinweistelefon eingerichtet, unter dem sich Bürgerinnen und Bürger, auch anonym, melden können.

Aktuell suchen die Ermittlerinnen und Ermittler nach Zeugen, die seit Montag (20.10.), im Bereich beziehungsweise in der Nähe des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die möglicherweise mit der Tat in Verbindung stehen könnten.

Polizeipräsidium Südhessen

