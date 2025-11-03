Ladenburg – Gedenken der Novemberpogrome 1938 – Einladung zur Gedenkfeier mit Theaterstück und Friedensgebet

Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Ladenburg sowie die römisch-katholische und evangelische Kirchengemeinde laden am Sonntag, 9. November 2025, um 19 Uhr zu einer Gedenkfeier mit Theaterstück und Friedensgebet in den Domhof (Hauptstraße 9) ein.

Unter dem Titel „Unter offenem Himmel – Demokratie: Das Gespräch und die Möglichkeiten des Friedens“ wird an diesem Abend der Blick auf die Werte gerichtet, die eine freie und offene Gesellschaft tragen. Bürgermeister Stefan Schmutz wird die Gäste begrüßen.

Im Anschluss zeigt das „Norbert Eilts Wortkino Theater“ ein Stück, das sich auf eindrucksvolle Weise mit der Bedeutung von Demokratie und gesellschaftlichem Zusammenhalt auseinandersetzt. Während die Gefahren für die offene Gesellschaft heute deutlicher denn je zutage treten, stellt das Stück die zentrale Frage: Was gilt es eigentlich zu verteidigen – und wofür lohnt es sich zu kämpfen? Norbert Eilts verknüpft dazu Texte von Martin Buber, Carlo Schmid, Mascha Kaléko, Jason Stanley und anderen mit eigenen Gedanken und schafft so anregende Impulse in einer Zeit gesellschaftlicher Verunsicherung.

Den Abschluss gestalten Pfarrer Reichert und Pfarrer Stößer mit einem gemeinsamen Gebet für den Frieden.

Mit der Gedenkfeier möchten Stadt und Kirchengemeinden an diesem historischen Datum ein deutliches Zeichen für Frieden, Toleranz und Menschlichkeit setzen. Das Grauen von Krieg, Gewalt und Terror ist weltweit spürbar – zugleich erleben antisemitische Tendenzen auch hierzulande eine beunruhigende Zunahme. Die Gedenkveranstaltung soll dazu einladen, innezuhalten, sich zu besinnen und neue Wege des friedlichen Zusammenlebens zu suchen.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Quelle: Stadt Ladenburg

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 22:08