Kreis Germersheim – Verteilung der gelben Säcke hat begonnen

Kreis Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Derzeit werden im Landkreis Germersheim die gelben Wertstoffsäcke durch die Firma PreZero verteilt. Die Verteilung wird voraussichtlich bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Jeder Haushalt erhält zwei Rollen mit jeweils 13 Säcken. Bei einem größeren Bedarf können gelbe Säcke auch bei den Verbandsgemeinde- bzw. Stadtverwaltungen, bei der Kreisverwaltung in Germersheim und bei der Firma PreZero in Rülzheim abgeholt werden.

Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass die gelben Säcke ausschließlich für Leichtverpackungen verwendet werden dürfen. Dazu zählen beispielsweise: Joghurtbecher, Milchverpackungen, Tetra-Paks oder Konservendosen. Eine missbräuchliche Nutzung führt regelmäßig zu Engpässen bei der Nachlieferung und erschwert die Abfallentsorgung erheblich. Für die Abfuhr der gelben Säcke ist die Firma PreZero zuständig. Bei Fragen oder Beschwerden steht das kostenlose Servicetelefon unter 0800/2676266 zur Verfügung. Alternativ können Anliegen auch per E-Mail an auftrag.ruelzheim.de@prezero.com gerichtet werden.

